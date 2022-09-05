Тысячи огней, детский смех и счастливые лица – таким был Мариуполь до того, как туда пришел «русский мир».

Так, в Сети показали улицы круппнейшего города на берегу Азовского моря менее, чем за два месяца до полномасштабного вторжения рф.

«Мариуполь, январь 2022», - подписали кадр, на котором горят огни иллюминации, новогодней елки, дома подсвечены голубым. На фото с высоты попал и Драмтеатр, который в результате российских бомбардировок стал могилой для сотен мирных жителей.

Маріуполь січень 2022 року pic.twitter.com/Z7tiFnjagG — Львів Європейський (@RPm80VyGYSyYgyt) September 4, 2022

«Невозможно забыть или простить», «Это как дурной сон. Такой кошмар, из которого нельзя выбраться», «Где-то там, под звездами… Где всегда горел свет… Мариуполь – это город сильных людей! Мы его отстроим. Но, к сожалению, не вернем утраченные жизни…», «Ужасная боль, ужасная…», «Наша боль на всю жизнь», «Твари мерзкие! За все ответят», - комментируют кадры когда-то счастливого города пользователи соцсетей.

Также в Сети вспомнили об инциденте - вечером в воскресенье, 19 декабря в центре города на Театральной площади упала главная городская елка. Праздничное дерево рухнуло спустя всего сутки после установки.

«Было красиво, конечно. но была очень плохая примета», - отметил один из пользователей соцсети.

Впрочем, некоторые не нашли взаимосвязи между падением прадничного дерева и вторжением оккупантов.

«Елки падают во многих городах мира, но рядом с ними нет такой мерзкой страны-соседки. Поэтому это не примета плохая, а страна-агрессор ублюдочная», - отметила одна из пользовательниц сети Twitter.

В то же время другие уверены, что "это было знамение" и "очень плохой знак".

Таким Мариуполь стал после прихода русских захватчиков.

Напомним, новейшие системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину уже этой осенью.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская армия быстро приближается к катастрофе – помощь не придет.