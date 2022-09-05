Сведения о том, что с 1 октября текущего года женщины, профессии которых находятся в списке военно-учетных специальностей, должны стать на военный учет, не соответствует действительности.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила в эфире единого телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.

Также Маляр напомнила, что есть такие профессии, которые всегда становились на учет. К примеру, медики. Кроме того, замминистра обороны подчеркнула, что есть определенные специальности, которые очень нужны ВСУ.

«Сейчас Генштаб нуждается в таких специальностях. Это маленький перечень. Генштаб называл публично три специальности: медицинские, поварские, радиоэлектроники», – объяснила Маляр.

Напомним, ранее Анна Маляр в своем Facebook сообщила, что Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" о добровольной постановке на военный учет женщин.

Она добавила, что на сегодняшний день нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.

"Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - отметила Маляр.

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