Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила в эфире единого телемарафона замминистра обороны Анна Маляр.
Также Маляр напомнила, что есть такие профессии, которые всегда становились на учет. К примеру, медики. Кроме того, замминистра обороны подчеркнула, что есть определенные специальности, которые очень нужны ВСУ.
«Сейчас Генштаб нуждается в таких специальностях. Это маленький перечень. Генштаб называл публично три специальности: медицинские, поварские, радиоэлектроники», – объяснила Маляр.
Напомним, ранее Анна Маляр в своем Facebook сообщила, что Минобороны разработало и передало в Верховную раду предложения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" о добровольной постановке на военный учет женщин.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Где были родители?": несчастье с 7-летним ребенком ошеломила Киевщину
"Мисс Украина Вселенная" Неплях подчеркнула каждый изгиб идеальным платьем: "Предпочитаю быть королевой..."
ЧП настигло группу российских туристов, сразу шесть жертв: кадры и подробности проиходящего
Лидер "Бумбокс" Хлывнюк резко обратился к украинцам после эмоционального концерта в Праге: "Делайте свою работу"
Она добавила, что на сегодняшний день нет острой потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Однако в ВСУ остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий.
"Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на военный учет. Напомню, что с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала - только с ее согласия", - отметила Маляр.
Напомним, мобилизацию и военное положение продлили – до какой даты.
Также сообщалось о взрыве возле российского посольства в Кабуле и погибших дипломатах.
Тем временем в Буче нашли еще одно место преступления российских военных – оккупанты убили за сожгли мирных жителей.