Уже не в первый раз в кремле заговорили о прекращении войны в Украине, в Офисе президента ответили.

В Офисе президента Украины не исключают возможности мирных переговоров с россией, которая пришла в нашу страну с войной, убийствами, террором и разрушениями. Однако Киев готов вести переговоры с российской федерацией только после возвращения всех оккупированных ею территорий Украины. Об этом в своем Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что "птенцы путинского гнезда" не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки "200-х" своими рекрутами", – написал Подоляк.

Отметим, ранее появилась информация о заявлении путинского спикера пескова, что РФ готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но, если будут говорить "о том, как будут выполняться условия кремля" для прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своих спитчах и интервью не раз подчеркивал, что готов к переговорам, однако, говорить он будет только с путиным, без посредников. К тому же, глава государства заявлял, что переговоры возможны только после возвращения всех украинских территорий и полного вывода российских войск из Украины.

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