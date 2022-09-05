Линия фронта в Украине составляет 2500 км, из которых на 1300 км продолжаются активные боевые действия.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, навсем фронте ВСУ проводят оборонную операцию, которая предусматривает комплекс действий, как наступательных, так и оборонительных.

Наиболее активные действия продолжаются на Донецком направлении, сообщила Маляр.

«Россияне не успели захватить Донецкую область в сроки, установленные Путиным, поэтому активизировались», - сказала представительница Минобороны Украины.

Также Маляр отметила, что у украинских защитников есть успех на Донецком направлении.

"На Донбассе и на юге есть определенные населенные пункты, которые переходят под наш контроль, происходит деоккупация", — сказала Маляр, добавив, что военные действия разворачиваются динамично, и на некоторых направлениях ВСУ продвигаются, на других держат оборону и ведут тяжелые бои с оккупантами.

Добавим, что Маляр также объяснила, почему официальная информация о деоккупации поступает с сознательным опозданием:

«Во-первых, потому что любой результат надо закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию надо тогда, когда у врага уже совсем нет возможности ничего изменить».

Тем временем, напомним, по данным американского Института изучения войны, судя по последним сообщениям с фронта, украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области, а также заняли территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Эксперты также отметили, что темп контрнаступления скорее всего будет резко меняться. Это связано с тем, что усилия украинской стороны направлены на то, чтобы лишить российских военных обеспечения, нарушить управление и ослабить боевой дух.

При этом в ISW считают, что время от времени российские военные будут контратаковать и отвоевывать утраченные позиции. Кроме того, эксперты ожидают ожесточенные артиллерийские обстрелы и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты.

Напомним, в Минобороны Украины назвали специальности женщин, которые нужны армии.

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