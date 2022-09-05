По итогам партийного голосования она избрана лидером правящей Консервативной партии.

Она победила с отрывом в 35%.

Как сообщал Sky, Джонсон, вероятно, передаст Трасс свои полномочия не раньше завтрашнего дня. В этот день королева примет обоих в шотландском замке Балморал и, возможно, поручит Трасс сформировать правительство от ее имени.

Добавим, ранее Трасс заявляла, что в случае, если возглавит правительство, она будет «лучшим другом» Украины и немедленно позвонит президенту Владимиру Зеленскому.

"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой... Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - также заявляла Трасс.

Еще в мае Лиз, будучи министром иностранных дел требовала у стран-партнеров увеличения поставок оружия Украине и ужесточения санкций против России.

"Не может быть никакого снятия санкций, никакого умиротворения, это лишь сделает Путина в долгосрочной перспективе еще сильнее", - говорила британский министр.

Говоря о своих планах в должности премьер-министра Лиз Трасс отмечала, что ее целью также является поражение Путина.

«В должности премьер-министра я возьмусь за дело: будь то обеспечение поражения Владимира Путина в Украине или стимулирование экономики", — заявляла Трасс.

Лиз Трасс также настаивала на том, что мирные переговоры с россией стоит вести только после ее поражения, а странам Запада стоит обеспечить возможность поражения России в войне против Украины, потому что это единственный способ мира в Европе.

«Победа!», «Украинцев поздравляю!», «Путлер и Лавров плачут в бункере», «Достойно! Замена Джонсонюка Елизаветой Трасюк», «Лизок – сила», «Женщина с яйцами», «Капец русским», «Пожелезнее Маргарет Тэтчер», «Нынче бабы менее боятся, чем мужики, поэтому думается будет огненная осень у кого-то», «Русские этого боялись больше всего», «Путин, готовься», «Супер новость. Боря божий одуванчик по сравнению с позицией Лиз по отношению к мордору», - комментируют назначение Лиз Трасс пользователи соцсетей.

Напомним, в Минобороны рассказали об успехах наступления ВСУ.

Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.

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