Об этом «НВ» заявила практикующий врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет, комментируя доступные фото Путина и видео с его последней встречи со школьниками 1 сентября.
По ее словам, это может свидетельствовать о том, что у него есть стойкая длительная боль.
«И он должен сидеть, склонившись на одну сторону, потому что ровно сидеть больно. И во-вторых, есть какие-то проблемы с мышечным тонусом, заставляющим его сидеть в такой позе и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей», - объяснила врач.
Также Щебет отметила, что точно она не может утверждать, что речь идет о болезни Паркинсона, которую ранее допустили журналисты, «но то, что есть определенные проявления паркинсонизма вполне возможно».
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Врач напомнила, что один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя.
"Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать", - отметила Александра Щебет.
Добавим, состояние Путина снова стало обсуждаться после того, как британский таблоид The Sun обратил внимание на недавние встречи диктатора с российскими чиновниками, во время которых он судорожно хватался за стол и сидел с окаменевшим лицом, закусывая губу.
Напомним, ранее врач разобрал психологический портрет путина – обнаружили не один диагноз.
Также известный журналист сообщал, что болезнь Путина прогрессирует.
Кроме того, Politeka.net писала, что офицер ФСБ рассекретил информацию о тяжелой болезни Путина .