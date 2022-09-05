Российский диктатор владимир путин демонстрирует неловкость движений, он снова сидит в вынужденной позе, преимущественно склонившись на правую сторону.

Об этом «НВ» заявила практикующий врач-невролог с 15-летним опытом работы Александра Щебет, комментируя доступные фото Путина и видео с его последней встречи со школьниками 1 сентября.

По ее словам, это может свидетельствовать о том, что у него есть стойкая длительная боль.

«И он должен сидеть, склонившись на одну сторону, потому что ровно сидеть больно. И во-вторых, есть какие-то проблемы с мышечным тонусом, заставляющим его сидеть в такой позе и судорожно хвататься за окружающие предметы, чтобы скрывать непроизвольные движения конечностей», - объяснила врач.

Также Щебет отметила, что точно она не может утверждать, что речь идет о болезни Паркинсона, которую ранее допустили журналисты, «но то, что есть определенные проявления паркинсонизма вполне возможно».

Врач напомнила, что один из симптомов болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма — тремор конечностей в состоянии покоя.

"Если рука находится в движении, это становится менее заметным. А если человек хватается за предметы, например, стол, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока еще может сдержать", - отметила Александра Щебет.

Добавим, состояние Путина снова стало обсуждаться после того, как британский таблоид The ​​Sun обратил внимание на недавние встречи диктатора с российскими чиновниками, во время которых он судорожно хватался за стол и сидел с окаменевшим лицом, закусывая губу.

Напомним, ранее врач разобрал психологический портрет путина – обнаружили не один диагноз.

Также известный журналист сообщал, что болезнь Путина прогрессирует.

Кроме того, Politeka.net писала, что офицер ФСБ рассекретил информацию о тяжелой болезни Путина .