Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик ответил на обвинения в сепаратизме, которые звучали в его адрес.

Так, в интервью ВВС Усику напомнили, что перед его боем с Энтони Джошуа некоторые даже говорили, что не будут болеть за человека, который называет россиян братьями, ходит в "кремлевскую церковь", они не могут.

«Это разъединение – кто-то общается на русском, а кто-то на украинском, но они оба украинца, а вот пусть они между собой постучатся (побьются) – это агентура делает намеренно», – ответил Усик.

Спортсмен убежден, что это все провокации, в том числе и неквалифицированных журналистов, блоггеров и агентов Кремля, которые это делают намеренно.

«Слушайте, еще с 2018 года, когда я в Москве боксировал и вернулся, постоянно какие-то люди говорили, что я что-то там неправильно говорю, за Крым, за то, за то, за то.

Это все можно отследить – я это все делал, у меня это все записано – (и убедиться), что многие статьи, где меня осуждали или (называли) ватником, сепаром и так далее, – это делали проплаченные люди, чтобы намеренно меня дискредитировать» , – заверил Александр Усик.

Отвечая на вопрос о целях таких провокаций, Усик объяснил, что Кремль может ее не иметь.

«Им главное иногда просто нагадить. Ну, зачем все в стране будут (кого-то) поддерживать, будет какой-нибудь спортивный лидер? Надо просто нагадить», - объяснил Александр Усик.

Также чемпион мира заверил, что ни разу не было такого, чтобы тот, кто критиковал его в интернете, подошел к нему и сказал что-то гадкое.

"Он боится, что я его как-то типа (побью)... Ну, я же боксер... А я бесплатно людей не бью", - пошутил Усик, добавив, что он молится за обиженных на него людей и за тех, кто оскорбляет его самого.

Напомним, Усик эмоционально ответил, чей Крым.

Также сообщалось, что Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.