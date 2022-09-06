После заключенных и бомжей в россии решили привлечь в армию еще и пациентов психбольниц.

Скриншот соответствующего объявления обнародовал российский журналист и публицист Александр Невзоров. Из объявления видно, что подобная практика существует, по крайней мере, в Санкт-Петербурге.

«Как это прекрасно! Приехали. Это круче «зэков пригожина» и бомжей-сифилитиков. Вербовка на фронт теперь официально ведётся в психушках и психдиспансерах россии. Умалишенные питера будут сформированы в «именной», «особый» батальон «Шизодержава» и прямо в пижамах и смирительных рубашках брошены на украинский фронт», - прокомментировал объявление Нвзоров.

Журналист едко отметил, что всех таких призывников снабдят личными разрывными клизмами и огромными шприцами с напалмом.

«Лада в подарок», «Время Наполеонов.. Выпускайте всех», «На фронт отправляйте, но рубашку не снимать», «Маразм крепчал», «А почему скидка на ЖКХ только 50%? Страна не любит своих героев?», «Зато это будет честное лицо сегодняшней России», - отреагировали на объявление пользователи соцсетей.

Напомним, в Минобороны расказали об успехах ВСУ.

Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения рф.