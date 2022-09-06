«Военный каток, который катила путинская армия в гору изо всех сил, остановился и начинает по миллиметру прокручивать кровавые катки в другую сторону».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментиируя ситуацию на фронте.

По его словам, контрнаступательные действия со стороны ВСУ идут не только на юге Украины, но и на востоке, и на юго-востоке.

«С начала операции по освобождению юга Украины наши военные освободили несколько населенных пунктов на западном берегу Днепра», - сообщил Арестович, добавив, что это малозаметные движения на карте, но начало контрнаступательных действий на разных участках фронта со стороны ВСУ сигнализируют об изменении ситуации в целом.

«Силы противника на правом берегу Днепра находятся в оперативном окружении и в течении месяца их положение будет крайне затруднительным», - отметил представитель ОП.

Арестович предрекает, что разница возможностей снабжения этой группировки и их потребностей приведет к «относительно скорому обрушению боеспособности».

И это, заверил советник главы ОП, только начало, но перспектива понятна.

Добавим, что ранее офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что на правом берегу Днепра находятся подразделения мобилизованных с ОРДЛО, а также части армии рф.

"На правом берегу Днепра бурятов уже не осталось, там стояла их бригада десантно-штурмовых войск, которая потеряла 60% личного состава. Сейчас там находятся подразделения так называемых "ЛДНР", или подразделения из российских регионов - псковские десантники и подобные им", - говорил Березовец.

По его словам, общая численность всей группировки на правом берегу Днепра составляет до 20 тыс. российских военнослужащих.

"Они фактически находятся в оперативном окружении. Их было больше, но они успели часть вывезти на левый берег. При попытке пересечения реки Днепр враг будет уничтожен, потому, что все переправы, каждый метр Днепра пристрелян HIMARS. Надо ВСУ дать закончить работу не спеша, не подгоняя и не требуя немедленных результатов", - добавил Березовец.

Отметим, что тем временем стало известно, что ВСУ в течение суток демилитаризировали 5 складов БК и 2 базы оккупантов.

Склады БК уничтожены в Балаклее и Купянском районе Харьковской области, Чернобаевке и Томиной балке Херсонской области, а также в Снигиревке Николаевской области.

Базы россиян уничтожены в Купянском районе Харьковской области и в Каменке-Днепровской Запорожской области.

Напомним, также сообщалось, что россияне придумали, кого еще после зеков и бомжей можно бросить на войну против Украины.

Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения рф.