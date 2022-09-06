За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом своде Генштаба ВСУ. Также сообщается, что ночь с 5 на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмуте и Константиновке.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник, применяя имеющиеся средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры…», - сообщили в Генштабе.

Кроме того, враг продолжает размещать личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области, как полевой госпиталь.

В свою очередь, силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения противника вглубь территории Украины. Так, наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцевого, Шахты Бутовка и Спартака.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает отражать ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты.

Так, за прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Утраты противника уточняются.

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