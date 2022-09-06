«Больше всего скучаю по отсутствию страшных новостей и по возможности путешествовать по всей семье».

Об этом рассказала супруга советника главы Офиса президента Алексия Арестовича Анастасия в интервью изданию ELLE.

Напомним, пара познакомилась в авторской школе Арестовича, куда девушка пришла на учебу. У Алексея и Анастасии есть сын – шестилетний Саша.

По ее словам, их жизнь после войны изменилась, как и у каждого украинца.

«Теперь мы живем в стране, где полномасштабная война, и это совсем другая жизнь, чем в стране, где есть мир. Это постоянные ограничения — как в передвижении, так и во времени, которое мы можем провести как семья, и в возможностях, недоступных во время войны», - рассказала Анастасия.

После полномасштабного вторжения семья советника главы ОП уехала из Киева, но не из Украины.

«Где-то в обед позвонил Алексей и сказал, что высаживается российский десант, у десантников есть наш адрес и они им воспользуются. Тогда мы еще не понимали, что эта попытка будет неудачной. Алексей сказал: «10 минут – и вас в доме не должно быть. Езжайте на запад». Я успела одеться, собрать Сашу, и мы уехали», - вспоминает женщина о том, что происходило 24 февраля.

Также супруга Арестовича рассказала, что они с ним общаются о военных действиях, но инициатором таких разговоров становится именно она.

«Я благодаря своему положению тоже использую Алексея как успокаивающее», – призналась Анастасия.

По ее словам, должность советника главы ОП не изменила ее мужа, поэтому она не испытывает какого-либо специфического дискомфорта. Разница только во времени, которое Алексей выделяет на работу, заверила собеседница журналистов.

«После начала вторжения мы некоторое время не виделись. Были и дни, когда я вообще не была уверена, встретимся ли мы еще когда-нибудь, поэтому сейчас любое время, проведенное вместе семьей, полно осознания его ценности», - подчеркнула Анастасия.

Также она рассказала, что еще раз убедилась, что ее муж может выдерживать большие психологические и физические нагрузки и при этом оставаться спокойным и уверенным.

«Но я хочу подчеркнуть, что война усилила в нем доброту. Я очень горжусь, что Алексей в это непростое время побуждает людей к состраданию, милосердию и принятию», - заявила супруга советника главы ОП.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что осталось за кадром его первого брифинга.

Также сообщалось, что Арестович оговорился о своем новом воинском звании.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось редкое фото маленького Алексея Арестовича.