Программа обмена украинской гривны на польские злотые, которую запустили для украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявили в Национальном банке Польши.

"Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski - неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что за время действия программы через отделения Bank Polski совершили 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен.

Добавим, что также стало известно, что Польша отказалась от налога для украинских беженцев.

Правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, прибывших после полномасштабного вторжения и с тех пор работающих удаленно, сообщает польское издание Money,pl

Ранее отмечалось, что граждане Украины, въехавшие в Польшу 24 февраля, должны подать налоговую декларацию в Польше и уплатить налог на прибыль до 20 сентября.

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище и работают удаленно, уплачивая налог на прибыль в своей стране.

Напомним, ранее появилось важное уточнение относительно денежной помощи украинцам.

Также сообщалось о новых валютных ограничениях в Украине.

Кроме того, Politeka.net предупредила украинцев о "ловушке" с получением денежной помощи.