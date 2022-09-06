Об этом, как пишет Politeka.net, заявили в Национальном банке Польши.

"Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski - неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что за время действия программы через отделения Bank Polski совершили 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен.

граница Украины, заробитчане, граница с польшей

Добавим, что также стало известно, что Польша отказалась от налога для украинских беженцев.

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Правительство Польши заявило об отказе от сбора налогов с беженцев из Украины, прибывших после полномасштабного вторжения и с тех пор работающих удаленно, сообщает польское издание Money,pl

Ранее отмечалось, что граждане Украины, въехавшие в Польшу 24 февраля, должны подать налоговую декларацию в Польше и уплатить налог на прибыль до 20 сентября.

переселенцы беженцы

Однако власти Польши решили отказаться от сбора налогов с украинцев, которые в этой стране нашли убежище и работают удаленно, уплачивая налог на прибыль в своей стране.

Напомним, ранее появилось важное уточнение относительно денежной помощи украинцам.

Также сообщалось о новых валютных ограничениях в Украине.

Кроме того, Politeka.net предупредила украинцев о "ловушке" с получением денежной помощи.