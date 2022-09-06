Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал, планирует ли он свое возвращение в Крым, в котором родился и в который часто ездил.

На оккупированном полуострове остаются родственники и друзья Усика. Сам боксер уверен, что сможет снова приехать на полуостров, но уже после деоккупации.

«Когда он перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наша страна вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова – все, поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку, тараньку, еще что-то», – рассказал Усик в интервью BBC .

По словам чемпиона, сейчас он в Крым невъездной.

«Они меня лишили каких-то званий. Послушайте, нет у меня какого-нибудь звания, там "Почетный гражданин города Симферополь". Как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально (из-за этого) или нет?», - заявил боксер, добавив, что он хотел бы вернуться на полуостров не через десять или двадцать лет, а гораздо раньше.

Напомним, Усик также объяснил, почему его называли ватником и сепаром.

Также сообщалось, что украинский чемпион эмоционально ответил, чей Крым – неизвестные кадры после поединка.

Кроме того, Politeka.net писала, что Усик вблизи показал свой наряд, наделавший немало шума.