В аэропорту после приземления неадекватную россиянку встречали с полицией и увезли в участок.

Пьяная россиянка туристка устроила дебош в самолете, который летел в Турцию. Женщина громко кричала, материлась и оказывалась сесть на свое место в самолете. Видео скандала опубликовали российские телеграмм-каналы.

На кадрах можно увидеть, что неадекватную туристку пытались успокоить и бортпроводницы, и другие пассажиры самолета, даже несколько мужчин пытались усадить пьяную россиянку на место. При этом неадекватная россиянка кидалась на других пассажиров и громко ругалась матом. Можно также заметить, что женщина была настолько нетрезвая, что едва выговаривала слова.

По словам очевидцев, россиянку сотни раз просили успокоиться, трижды связывали скотчем, но все безрезультатно – с ней не могли справиться даже мужчины. Когда к пьяной туристке подошли бортпроводницы, она также начала на них кричать и толкать. По прилете в Турцию россиянку уже ждали правоохранители – ее забрали в участок сразу с самолета.

Напомним, Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ.

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