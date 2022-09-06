Трое жителей Сумщины с помощью мошеннических схем были обмануты на 189 тысяч гривен.

Первый случай мошенничества произошел в Роменском районе. За помощью в полицию обратилась 32-летняя жительница поселка городского типа Липовая Долина. Потерпевшая рассказала, что увидела в одной из социальных сетей объявления о продаже сахара. Женщина решила его приобрести, но, ничего не подозревая, стала жертвой мошенника. Злоумышленник обманул заявительницу на 122 тысячи гривен, которые она перечислила ему на банковскую карту.

«Ваша карта заблокирована, для ее активации необходимо пройти определенный алгоритм действий». Именно с такими словами позвонил по телефону неизвестный житель города Сумы. Потерпевший сообщил, что после обеда ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник был убедителен, поэтому заявитель доверившись ему, огласил конфиденциальные данные карты. Спустя некоторое время с банковского счета 57-летнего сумчанина исчезли деньги в сумме 36 тысяч гривен.

Аналогичный случай произошел в городе Конотоп. В полицию обратилась 35-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что вечером ей позвонил неизвестный и мошенническим путем узнал персональные данные ее банковской карты. В результате чего заявительница была обманута на 31 тысячу гривен.

По данным фактам в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Полиция отмечает гражданам, что работник банка не имеет права выяснять или уточнять ваши личные данные по телефону. Никогда никому не сообщайте персональные данные вашей карты. Не переходите на неизвестные ссылки в сети Интернет.

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