46-летнюю россиянку Ольгу Федорову, проживающую на Кипре, оштрафовали по решению суда на 981 евро.

Об этом сообщило эстонское издание Postmees .

Причиной административного взыскания стал перевод суммы в 40 евро по имени Владимира Шилова, который поставлял в россию беспилотники для ведения войны в Украине.

Прокуратура требовала для нарушительницы тюремного срока на пять месяцев, но ее адвокат сумел ограничить степень наказания в виде штрафа.

"В случае, если Федорова совершит умышленное преступление в течение испытательного срока, установленного на год и восемь месяцев, она будет отправлена ​​в тюрьму", – говорится в протоколе судебного заседания.

При этом судья констатировала, что судебная практика и прецеденты в данной области скудны. Со всем тем, приговор для Федоровой полностью созвучен нормам общественных и моральных принципов цивилизованного государства.

Напомним, также сообщалось, что россияне придумали, кого еще после зеков и бомжей можно бросить на войну против Украины.

Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.

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