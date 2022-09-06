46-летнюю россиянку Ольгу Федорову, проживающую на Кипре, оштрафовали по решению суда на 981 евро.
Об этом сообщило эстонское издание Postmees .
Причиной административного взыскания стал перевод суммы в 40 евро по имени Владимира Шилова, который поставлял в россию беспилотники для ведения войны в Украине.
Прокуратура требовала для нарушительницы тюремного срока на пять месяцев, но ее адвокат сумел ограничить степень наказания в виде штрафа.
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"В случае, если Федорова совершит умышленное преступление в течение испытательного срока, установленного на год и восемь месяцев, она будет отправлена в тюрьму", – говорится в протоколе судебного заседания.
При этом судья констатировала, что судебная практика и прецеденты в данной области скудны. Со всем тем, приговор для Федоровой полностью созвучен нормам общественных и моральных принципов цивилизованного государства.
Напомним, также сообщалось, что россияне придумали, кого еще после зеков и бомжей можно бросить на войну против Украины.
Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения рф.