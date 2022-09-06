Российская федерация за полгода войны в Украине заработала на продаже энергоресурсов около €158 миллиардов. Это больше, чем она тратит на войну.
Об этом говорится в отчете финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха.
По данным исследования, доход россии с 24 февраля по 24 августа составил примерно €158 миллиардов. В то же время стоимость войны за этот же период оценивается в €100 миллиардов.
Больше энергоресурсов в россии покупал Европейский Союз. В общем там заплатить России около €85 миллиардов. На втором месте Китай, от которого россия получила €35 миллиардов.
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В самом же Евросоюзе больше всего российские энергоресурсы покупает Германия. Только от немцев российский бюджет получил €19 миллиардов.
Аналитик CREA Лаури Милливирта пояснил, что россия «до сих пор получает рекордные доходы» от продажи энергоресурсов, несмотря на падение объемов экспорта.
"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или ограничение цен на импорт из россии и ускорить меры по энергосбережению", - настаивает он.
Напомним, в Минобороны Украины назвали специальности женщин, которые нужны армии.
Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения рф.