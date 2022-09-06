Работодатели в Украине получат право увольнять работников, которых заподозрят в коллаборационной деятельности.

Как пишет Politeka.net, В Парламенте зарегистрирован законопроект №7731 "О внесении изменений в статью 41 Кодекса законов о труде Украины относительно установления дополнительного основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя".

Так, инициаторы законопроекта предлагают определить на законодательном уровне дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя при следующих условиях: «совершение работником, работающим на объектах государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах критической инфраструктуры, проступка, не совместимого с продолжением данной работы, связанного с его поддержкой государства-агрессора».

Подчеркнем, что речь идет о сотрудниках предприятий и компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, и объектах критической инфраструктуры.

Напомним, тем временем прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск - священника УПЦ МП. Его обвиняют в коллаборационной деятельности, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, по Кривому Рогу нанесли новый ракетный удар, горит нефтебаза.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.

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