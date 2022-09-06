Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 241 депутатов.
«Постановление #7739 относительно работы телеканала РАДА в военное время поддержали. Так что заседание ВРУ не будет транслироваться телеканалом «РАДА» в прямом эфире, но сам телеканал и дальше будет принимать участие в национальном телемарафоне», - сообщил Железняк.
Добавим, что в пояснительной записке говорится, что постановление направлено на "урегулирование особенностей освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения, соответствующее уточнение задач государственного предприятия «Парламентский телеканал «Рада» ради усиления информационной политики государства, противодействия пропаганде агрессора и более полного информирования общества о социально-политических и военных процессах в Украине"
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Напомним, также сообщалось, что украинцев хотят выгонять с работы по новому поводу – детали законопроекта.
Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.
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