Верховная Рада Украины запретила транслировать свои заседания во время военного положения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 241 депутатов.

«Постановление #7739 относительно работы телеканала РАДА в военное время поддержали. Так что заседание ВРУ не будет транслироваться телеканалом «РАДА» в прямом эфире, но сам телеканал и дальше будет принимать участие в национальном телемарафоне», - сообщил Железняк.

Добавим, что в пояснительной записке говорится, что постановление направлено на "урегулирование особенностей освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения, соответствующее уточнение задач государственного предприятия «Парламентский телеканал «Рада» ради усиления информационной политики государства, противодействия пропаганде агрессора и более полного информирования общества о социально-политических и военных процессах в Украине"

Напомним, также сообщалось, что украинцев хотят выгонять с работы по новому поводу – детали законопроекта.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.

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