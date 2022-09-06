27-летнюю горожанку подозревают в мошенничестве, что нанесло значительный ущерб.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, женщина вошла в доверие к волонтеру под видом неравнодушной гражданки, которая помогает харьковчанам, и получила от нее продукты питания для приготовления пищи.

Подозреваемая рассказала, что она организует для жителей дома в Холодногорском районе, пострадавшем от удара российской ракеты, выдачу горячих блюд. По ее словам, в доме проживает 200 человек. Женщина отметила, что приготовит еду в специально оборудованных помещениях в подвале дома, которых в действительности никогда не существовало.

Получив продукты питания от волонтерки, подозреваемая делала вид, что помогает жителям. Она фотографировала своих родственников на кухне для фейкового фотоотчета, который присылала волонтеру. На самом же деле все продукты женщина оставила себе. Мошенница нанесла ущерб на сумму почти 150 тыс. гривен.

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