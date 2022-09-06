Как сообщают российские СМИ, также произошла перестрелка.

Также сообщается, что «новый комендант города» Артем Бардина в результате взрыва находится в больнице в тяжелом или даже критическом состоянии.

В Сети также появились кадры с места взрыва, на которых можно увидеть, что от автомобиля «коменданта» почти ничего не осталось. На видео с места также виден столб густого черного дыма.

"Прямо под окнами нашими взорвалась машина", - сообщили одни из очевидцев подрыва.

Добавим, что тем временем стало известно, что так называемый "руководитель администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сбежал в Крым, после чего его под конвоем вернули в Мелитополь 1 сентября. Затем он снова исчез, - сообщил в эфире телемарафона законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

В Сети также появилась информация о взрывах в оккупирвоанной Голой Пристани Херсонской области.

Предварительно, удар был нанесен по переправе оккупантов.

Напомним, на место нового ракетного удара по Кривому Рогу пригнали пожарный поезд.

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на войну против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения россии.