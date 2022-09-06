Россия переходит на стандарты Северной Кореи во всем – оружии, политике и уровне жизни.

Так в Минобороны Украины отреагировали на информацию о том, что россия покупает у Северной Кореи оружие для «второй армии мира».

"Россия покупает оружие у Северной Кореи. Советское оружие действительно исчерпало свой потенциал. Поэтому Украина переходит на стандарты НАТО. Те, кто не в состоянии перейти на стандарты НАТО, переходят на стандарты Северной Кореи во всем: оружии, политике, уровне жизни", — сообщили в ведомстве.

Ранее журналисты со ссылкой на военную разведку США утверждают, что Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее.

Представители правительства США заявили, что решение обратиться в Иран, где россия покупала беспилотники, а теперь и в Северную Корею, является признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные Соединенными Штатами и Европой, мешают Москве получать поставки для своей армии.

Напомним, украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем.

Также сообщалось, что россияне придумали, кого еще можно притащить на войну против Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети вспомнили о страшном "знаке" в Мариуполе незадолго до полномасштабного вторжения россии.