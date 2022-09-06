Директор частного предприятия присвоил более 200 тысяч гривен во время ремонта общежития Нацгвардии в Золочеве Львовской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
Так, по данным правоохранителей, фирма заключила соглашение с Учебным центром по ремонту помещений общежитий для нацгвардицев. В частности, речь идет об утеплении фасада и обустройстве территории. Финальная стоимость работ составила более 2,5 миллионов гривен.
Однако впоследствии оказалось, что предприниматель внес в акты выполненных работ ложные данные. Он утвердил работы, которые не были выполнены. Кроме того, директор фирмы использовал для утепления более дешевые строительные материалы, чем это было предусмотрено тендерным предложением и завысил коэффициент расчета.
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В результате мошенник присвоил более 200 тысяч гривен из государственного бюджета.
Мужчину подозревают в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему грозит до пяти лет за решеткой.
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