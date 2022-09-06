Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

«Потому что нам не хватает вооружения. То, что нам поставляют – не те объемы, которые нужны. По оценкам Института изучения войны, Херсонская область будет освобождаться не одну неделю и даже не один месяц», - заявил Жданов в эфире ТСН.

Также он отметил, что по его мнению, есть несколько сценариев окончания войны. Пессимистический и более оптимистичный.

Так, согласно оптимистическому прогнозу, войну удастся закончить за считанные недели, но это при условии, что с Путным что-нибудь случится, а в России произойдет смена политического режима.

«Армия будет деморализована, новое руководство может отдать приказ на вывод войск или точнее на прекращение огня, но мы будем гнать их к границе», - заявил Жданов.

По прогнозу Жданова, война может закончиться либо в начале весны 2023 года, и это оптимистичные сроки, либо уже в начале лета – и это пессимистические.

«Я смотрю, что такие прогнозы все больше начинают звучать даже на Западе. Они лучше нас видят ситуацию со стороны», - заявили эксперт, отмечая, что западные партнеры примерно знают, когда и что будет поставлено в Украину.

Напомним, тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.

Также сообщалось о взрыве в оккупированном Бердянске - авто предателя "взлетело" в воздух.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне придумали, кого еще можно притащить на войну против Украины, кроме бомжей и зеков.