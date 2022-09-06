Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум военнослужащим.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, ведущее уголовное производство по этому делу.

По данным следствия, из-за их действий на выставке оружия в Чернигове получили ранения дети.

Так, военнослужащему, разрешившему ребенку нажать спусковой крючок гранаты, а также его командиру назначили содержание под стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога 416 тысяч гривен для каждого.

Ранее им объявили подозрение по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 2 до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, 3 сентября в Чернигове во время выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы.

В ДБР говорят, что один из военных позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок. В результате выстрела пострадали по меньшей мере 9 человек, в том числе шестеро детей.