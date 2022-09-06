Белорусский диктатор Александр Лукашенко продолжает давление на своей же народ и теперь пригрозил некоторым людям лишением гражданства. Как оказалось, самопровозглашенный президент намерен лишать гражданства белорусов, покинувших страну и действовавших якобы "в ущерб государству". Об Лукашенко заявил на совещании, пишет белорусское государственное издание "Белта".

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто уехал за границу, "действует ли в ущерб государству" и народу, совершая преступления. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали связь с ней?", — заявил Лукашенко.

Кроме того, самопровозглашенный президент считает, что необходимо обсудить требования к тем, кто получил "карту поляка" или другие документы за рубежом, абсурдно говоря о "другой ориентации".

"Нам нужно разобраться: либо они граждане Беларуси, либо они просто заблудились, просто взяли эту карту якобы случайно, либо у них другая "ориентация". Думаю, органы внутренних дел и дипломатической службы имеют другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", – добавил Лукашенко.

Напомним, Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ.

Как сообщала Politeka, Украинская авиация мощно накрыла оккупантов огнем: стало известно о результатах.

Также Politeka писала, что Киркоров огорошил видом в парике и на платформе: "Старый совсем слетел с катушек".