Находящийся на Херсонском направлении оккупант пожаловался на положение дел у россиян.
Захватчик в разговоре с женой рассказывает, что из-за обстрелов HIMARS разбиты все мосты, а в Днепре плавают тела россиян.
Об этом говорится в аудиоперехвате разговора оккупанта, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В разговоре захватчик жалуется на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Он рассказывает, что через 40 минут, пока пытался позвонить жене, у появилось много раненых. Россиянин сетует на HIMARS, способного метко уничтожать позиции россиян.
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"Наш истребитель полетел, не вернулся. Видимо, сбили. Вот "Точка У" прилетела по прямой наводке. По понтонной переправе перевозили 12 машин и прямо в "Урал" попала. Все разбросало. Этот ебуч** Днепр, дон-река. Днепр уже весь в трупах. Все мосты разбили. Херсон-хуэсон. Мы здесь в полной заднице", - говорит оккупант жене.
Напомним, в Минобороны расказали об успехах ВСУ.
Также сообщалось о том, что российские военные казнили и сожгли мирных жителей - найдено место страшного преступления.
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