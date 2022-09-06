В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает освободить от призыва еще две категории мужчин.

Как пишет Politeka.net, речь идет о законопроекте №7226, который был зарегестрирован в Раде 2 сентября. В нем идет речь о воспитателях детских садов и тренеров.

"Даже в мирное время у многих из таких заведений есть проблемы с заполнением педагогически преподавательских вакансий, а когда большая часть наших сограждан вынуждена была уехать за границу в качестве беженцев, эти кадровые проблемы обострились. Поэтому выглядит логичным и целесообразным включить названные педагогически преподавательские категории в число тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также указывается, что необходимость этого решения обосновывается тем, что воспитатели и тренеры "выполняют важные социальные функции – в частности, по оздоровлению и положительному воспитанию подрастающего поколения".

Освобождение от призыва будет предоставляться при условии работы в вышеуказанных заведениях не менее чем на 0,75 ставки и это место работы должно быть для них основным.

Тем, кто уже в рядах ВСУ, предлагают предоставить возможность уволиться с военной службы по собственному желанию, чтобы вернуться к привычной деятельности.

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