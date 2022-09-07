Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя происходящее на фронте.

«Когда южная группировка путинской армии связана боями или роет окопы, на северо-востоке Украины открывается второй фронт», - сообщил Арестович, добавив, что это происодит не вместо юга, а параллельно.

«Мы продвигаемся и давим почти по всей линии фронта. Единственное место, где наступают российские войска - Бахмут. Но безуспешно», - сообщил Арестович.

По его словам, уже в ближайшие месяцы можно ожидать разгром российской армии в Херсонской области на западном берегу Днепра и существенного продвижения ВСУ на востоке.

«Российская армия уже не будет такой сильной, как в начале лета. После Северодонецка и Лисичанска им не взять больше городов такого уровня. В их перспективах только жесты доброй воли или прямое поражение», - подчеркнул представитель ОП.

Добавим, что на тем временем на странице Купянского городского совета впервые за полгода появилась запись.

"Не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких! Готовьте хранилища и стратегический запас еды. Держите заряженными павербанки. ВСУ уже близко. Купянск - всегда был и остается украинским городом. Следите за сообщениями из официальных источников" - говорится в сообщении.

Купянск Харьковской области находится в оккупации с 27 февраля.

Напомним, в Европе решили наказать россиян за войну.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.

Кроме того Politeka.net писала, что от мобилизации хотят освободить еще две категории граждан.