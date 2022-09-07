Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Так, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области отдельные подразделения ЧВК насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми.
«Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести», - сообщили в Генштабе.
Кроме того, сообщается, что подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Так, нашим воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.
Между тем, в течение суток авиация Сил обороны совершила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага.
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«В целом подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа Х-101», - говорится в сводке.
В свою очередь ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника. В общем, нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника.
«В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня - тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов», - сообщили в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что в Попасной ВСУ уничтожен штаб базирования ЧВК "Вагнер".
«ВСУ снова удачно отработали по враждебному штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ПИК "Вагнер". Число погибших уточняется", - сообщал председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Также сообщалось, что украинские защитники смогли уничтожить базу ППК "Вагнера" в Кадиевке Луганской области.
Кроме того, еще несколько десятков «вагнеровцев» были уничтожены в Лисичанске.
Напомним, ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.
Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.
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