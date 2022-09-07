Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра города Вадима Ляха, утром 7 сентября зафиксированы новые попадания.
«Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Ул. Торская, дом 43. «Сложился» подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам», – сообщил Лях.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Скандал в самолете, неадекватная россиянка ударила ребенка из Украины: у девочки была подушка с воином ВСУ
"Для наших защитников": 14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" придумала новый способ помогать ВСУ
"И это только начало": тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении, новые подробности
"Жизнь кардинально изменилась": звезды "Дизель шоу" неожиданно вышли на сцену в вышиванках, фото
«Мрази», «Ужас. Проклятые решисты», «Разбивают город. Вы его строили? Детей бы за парты посадить, а они разбивают…», - комментируют пользователи соцсетей кадры с места новой атаки.
Также мэр города показал еще один результат утреннего прилета.
«Химик, ул. Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе, школа 9. Выбиты стекла, оборванные провода», - сообщил Лях, призвав местных эвакуироваться.
Напомним, ранее российско-оккупационные войска из ствольной артиллерии 152-миллиметровыми снарядами обстреляли базу эвакуационного отряда «Украинского Красного Креста» в Славянске.
В результате обстрела было разрушено здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.
Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.
Кроме того, Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.