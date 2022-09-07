Страшные кадры появились в Сети из Славянска, пережившего новую атаку со стороны российских захватчиков.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра города Вадима Ляха, утром 7 сентября зафиксированы новые попадания.

«Черевковка, 4-я школа. К счастью, без жертв. Ул. Торская, дом 43. «Сложился» подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам», – сообщил Лях.

«Мрази», «Ужас. Проклятые решисты», «Разбивают город. Вы его строили? Детей бы за парты посадить, а они разбивают…», - комментируют пользователи соцсетей кадры с места новой атаки.

Также мэр города показал еще один результат утреннего прилета.

«Химик, ул. Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе, школа 9. Выбиты стекла, оборванные провода», - сообщил Лях, призвав местных эвакуироваться.

Напомним, ранее российско-оккупационные войска из ствольной артиллерии 152-миллиметровыми снарядами обстреляли базу эвакуационного отряда «Украинского Красного Креста» в Славянске.

В результате обстрела было разрушено здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без пострадавших.

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