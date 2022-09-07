Контрнаступление ВСУ происходит не только на юге страны, но и на других направлениях. Для российской оккупационной армии контрнаступление от ВСУ на Харьковщине стало неожиданностью.

В частности, успехи ВСУ под Балаклеей показали беспорядок, царящий в армии рф, и ее полную неготовность к активным боям в Харьковской области. Такое мнение высказали в материале BBC западные военные эксперты.

Балаклея находится недалеко от стратегически важного для армии рф Изюма. Военные эксперты отмечают, что внезапность контрнаступления там доказывает, что украинские войска отлично справляются с режимом секретности.

По мнению профессора стратегических исследований университета Сент-Эндрюса Филлипса O'Брайена, российская разведка провалила свою миссию и позволила украинским подразделениям подготовиться к контрудару.

Также эксперт обратил внимание, что такие действия Вооруженные силы Украины предпринимают недалеко от границы с РФ. Это, по словам O'Брайена, говорит о еще худшем состоянии российской армии, чем предполагалось ранее.

"С учетом разных систем мониторинга от спутников до беспилотников, кибер-средств и прочего я предполагал, что подобной оперативной внезапности добиться практически невозможно. К тому же, все происходит прямо около границы с россией. Если россияне это пропустили, их армия находится в худшем состоянии, чем предполагалось. Это также хороший признак того, что у Украины все просто отлично с режимом секретности", – отметил профессор.

В то же время другой аналитик допустил, что войска рф могли знать о готовящемся контрнаступлении ВСУ, однако ничего не могли с этим сделать.

Отметим, что представители украинской власти никаких заявлений о наступательной операции в Харьковской области пока не делали.

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