В российских милитаристских пабликах царят панические настроения из-за ситуации в Балаклее, на юге Харьковской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил политический консультант, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец.

«Они уверяют, что в ходе контрнаступления ЗСУ оккупационная группировка РФ оказалась в окружении. В Балаклее, предварительно, в окружение попал спецназ МВД России из Самары и Башкирии», - сообщил Березовец.

Добавим, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что переброска сил армии РФ из Харьковской области и восточных регионов Украины на юг, вероятно, открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе — о чем свидетельствует наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи (Харьковская область).

В то же время жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину.

Соответствующее обращение появилось на сайте горсовета. В нем также говорится об освобождении нескольких населенных пунктов.

Напомним, 6 сентяря в российских пабликах произошел настоящий паниеский «взрыв» из-за ситуации в Балаклее.

Российские пропагандисты уже начали готовить россиян к тому, что ВСУ возвращают контроль над украинскими территориями.

Напомним, названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине.

В Европе решили наказать россиян за войну.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.