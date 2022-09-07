Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил политический консультант, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец.
«Они уверяют, что в ходе контрнаступления ЗСУ оккупационная группировка РФ оказалась в окружении. В Балаклее, предварительно, в окружение попал спецназ МВД России из Самары и Башкирии», - сообщил Березовец.
Добавим, ранее американский Институт изучения войны сообщил, что переброска сил армии РФ из Харьковской области и восточных регионов Украины на юг, вероятно, открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе — о чем свидетельствует наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи (Харьковская область).
В то же время жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину.
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Соответствующее обращение появилось на сайте горсовета. В нем также говорится об освобождении нескольких населенных пунктов.
Напомним, 6 сентяря в российских пабликах произошел настоящий паниеский «взрыв» из-за ситуации в Балаклее.
Российские пропагандисты уже начали готовить россиян к тому, что ВСУ возвращают контроль над украинскими территориями.
Напомним, названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине.
В Европе решили наказать россиян за войну.
Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.