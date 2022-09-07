Несколько зашифрованный язык отчета МАГАТЭ отражает тот факт, что Украина остается оператором Запорожской АЭС, а россия виновна в катастрофической ситуации.

Российский диктатор владимир путин может попытаться воспользоваться отчетом МАГАТЭ относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции, чтобы создать процесс, аналогичный Минским соглашениям. Об этом идет речь в свежем отчете американского Института исследования войны (ISW).

При этом МАГАТЭ не может напрямую взаимодействовать с рф по эксплуатации станции, не признав (по крайней мере, молчаливо), что страна-агрессор имеет право на консультации.

"В отчете не делаются попытки определить, какая сторона несет ответственность за обстрел, повредивший объект, и неоднократно содержится призыв ко "всем ответственным сторонам" принять меры по улучшению ситуации. Умеренность и нейтральность этих формулировок могут затмить предельно четкое изложение действий россии, подрывающих безопасность АЭС", — отметили в ISW.

В документе Украине не приписываются какие-либо опасные действия. В свою очередь, подтверждается пребывание российских военных и техники на ЗАЭС . Таким образом, отчет МАГАТЭ является закодированным осуждением действий России, которая создала опасность ядерной катастрофы в Украине.

Аналитики ISW отметили в отчете, что путин может попытаться использовать условия, которые он создал на Запорожской АЭС, для оформления параллельной международной структуры, которая бы подрывала суверенные права Украины на гораздо большую территорию, которую сейчас оккупируют российские войска.

Напомним, стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.

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Как Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.