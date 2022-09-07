Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков Президент Украины Владимир Зеленский постановил: Установить в Украине День военной разведки Украины, который отмечать ежегодно 7 сентября», - говорится в указе Главы государства №629/2022.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Добавим, что 7 сентября этого года Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает 30-летие со дня своего создания. Именно в этот день в 1992 году, согласно Указу Президента «Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины», в составе отечественного оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, который стал началом истории военной разведки независимой Украины.

Подчеркнем, что на эмблеме военной разведки изображена сова, держащая меч, угрожающий территории России. Лозунг украинских разведчиков написан на латыни – «Sapiens dominabitur astris» (переводится как «Мудрый будет властвовать над звездами»). Украинская эмблема и лозунг сделаны с намеком на эмблему военной разведки РФ, на которой изображена летучая мышь, которая является добычей для сов, и ее лозунг «Выше нас только звезды».

Напомним, в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

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