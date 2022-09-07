Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
«Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепления обороноспособности государства, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования побед военных разведчиков Президент Украины Владимир Зеленский постановил: Установить в Украине День военной разведки Украины, который отмечать ежегодно 7 сентября», - говорится в указе Главы государства №629/2022.
Указ вступает в силу дня опубликования.
Добавим, что 7 сентября этого года Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает 30-летие со дня своего создания. Именно в этот день в 1992 году, согласно Указу Президента «Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины», в составе отечественного оборонного ведомства был создан разведывательный орган стратегического уровня, который стал началом истории военной разведки независимой Украины.
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Подчеркнем, что на эмблеме военной разведки изображена сова, держащая меч, угрожающий территории России. Лозунг украинских разведчиков написан на латыни – «Sapiens dominabitur astris» (переводится как «Мудрый будет властвовать над звездами»). Украинская эмблема и лозунг сделаны с намеком на эмблему военной разведки РФ, на которой изображена летучая мышь, которая является добычей для сов, и ее лозунг «Выше нас только звезды».
Напомним, в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.
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