Минобороны своим приказом перенесло сроки начала обязательной постановки женщин на военный учет с 1 октября 2022 года.

Как "теперь уже официально" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет отсрочены еще на год - до 1 октября 2023 года.

Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников.

Следовательно, никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет.

"В парламенте на уровне профильного комитета Верховной Рады дорабатывается проект Закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Свои предложения, среди прочего предполагающие, что взятие на военный учет женщин носит исключительно добровольный характер, Министерство обороны Украины ранее направило в Комитет", - также сообщила Маляр.

Замминистра обороны напомнила, что норма об обязательной постановке женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет регулируется именно законом.

«Этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос», - пояснила Маляр.

По ее словам, до 1 октября 2023 года парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным.

«Работа в комитете Верховной Рады активно продолжается. Потому, никакой паники и измены. Никаких ограничений для женщин нет», - заверила Маляр.

По данным Генштаба, на сегодняшний день в государстве нет острой потребности увеличивать количество женщин на военном учете.

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