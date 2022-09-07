Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Марцин Оцепа, пишет PAP.

По его словам, существует серьезный риск войны с россией, с которым Польша может столкнуться в ближайшие 3-10 лет. Именно столько потребуется рф чтобы восстановить свой военный потенциал после колоссальных потерь в войне против Украины.

«Мы должны использовать это время, чтобы максимально перевооружить польскую армию», - заявил Оцепа.

Также он подчеркнул, что все зависит от того, как закончится война России против Украины.

В проекте оборонного бюджета Польши на следующий год уже запланированы рекордные расходы на армию более 97 млрд злотых (около 750 млрд грн). Оцепа подчеркивает, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки Вооруженных сил, планируется освоить 30-40 млрд злотых (210-310 млрд грн).

«Наша задача как власти – найти эти деньги и правильно их потратить», - сообщил представитель Минобороны Польши.

Добавим, тем временем Украина и Польша подписали меморандум по строительству трубопровода для транспортировки растительного масла в порт города Гданьск. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики. Кроме того, порту Щецин в Российскую набережную переименовали в Украинскую.

Соответствующее постановление приняла администрация морских портов Щецин и Свиноуйсьце, а затем городской совет Щецина.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что оказываемой ЕС финпомощи Украине недостаточно

«Я призываю – я говорилоб этом с Урсулой фон дер Ляйен в Копенгагене и несколькими днями раньше – чтобы Евросоюз как можно быстрее передал Украине обещанные 9 млрд евро, потому что действовать надо вопреки намерениям путина», - призывал Моравецкий.

Напомним, у Кремля новая стратегия просле провала "возьмем Киев за три дня".

Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии на Херсонщине.