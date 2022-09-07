Россия массово вербует белорусов присоединяться к войне против народа Украины в качестве добровольцев.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LB.ua.

Однако желающих не так много. Их отправляют на фронт с территории россии.

По его словам, ВСУ держит под контролем возможное наступление белорусской армии. Ежедневно разведка отчитывается о состоянии на границе с РБ и возможности присоединения войск страны к войне.

"Я могу сказать, что мы принимаем определенные меры, у нас была проверка областей по поручению Президента нашей страны, которые приграничны к Беларуси, насколько мы готовы будем встречать белорусские войска, если будет открытое наступление со стороны Беларуси. Пока наша разведка считает, что этого не будет. Но покажет жизнь – будем с вами смотреть", – сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что на сегодняшний день РБ находится под влиянием Кремля. Она позволяет стране-агрессору использовать свои территории для размещения техники и живой силы, а также полностью поддерживает захватническую политику. Чиновник заверил, что Беларусь "оккупирована российской федерацией".

Напомним, названы сроки разгрома российской армии на Херсонщине.

В Европе решили наказать россиян за войну.

Также сообщалось, что тысячи оккупантов оказались в оперативном окружении.