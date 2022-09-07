Российско-оккупационные войска 7 сентября в очередной раз обстреляли из градов Ореховский район Запорожской области. 3 человека погибли, 5 - тяжело ранены.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Обстрел произошел около 15.40. Под огонь попал двор в селе Малотокмочка Ореховского района.

Во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.

В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты.

Популярные статьи сейчас

В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."

"Под завалами могут быть люди": рухнул подъезд жилого дома, первые кадры с места

Падчерица Потапа прилетела в Украину после тайной свадьбы, Горовая показала своего зятя: "Боже мой, кто это?"

Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."

"Даже встать не могу": несчастье случилось с женой "Холостяка" Добрынина после венчания
Показать еще

По состоянию на 17:26 обстрелы продолжались, сообщил Старух.

По данным ОВА, в Запорожье регулярно происходят обстрелы врага по линии столкновения. От попаданий артиллерии страдает Орехов – там много разрушений в частном секторе.

По Запорожью враг время от времени наносит ракетные удары.

Ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.

Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.