Российско-оккупационные войска 7 сентября в очередной раз обстреляли из градов Ореховский район Запорожской области. 3 человека погибли, 5 - тяжело ранены.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Обстрел произошел около 15.40. Под огонь попал двор в селе Малотокмочка Ореховского района.

Во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.

В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты.

По состоянию на 17:26 обстрелы продолжались, сообщил Старух.

По данным ОВА, в Запорожье регулярно происходят обстрелы врага по линии столкновения. От попаданий артиллерии страдает Орехов – там много разрушений в частном секторе.

По Запорожью враг время от времени наносит ракетные удары.

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