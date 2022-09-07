Российско-оккупационные войска 7 сентября в очередной раз обстреляли из градов Ореховский район Запорожской области. 3 человека погибли, 5 - тяжело ранены.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Обстрел произошел около 15.40. Под огонь попал двор в селе Малотокмочка Ореховского района.
Во дворе находились 8 гражданских людей, они в это время получали гуманитарную помощь.
В результате обстрела 5 человек тяжело ранены, их забрала скорая, 3 убиты.
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По состоянию на 17:26 обстрелы продолжались, сообщил Старух.
По данным ОВА, в Запорожье регулярно происходят обстрелы врага по линии столкновения. От попаданий артиллерии страдает Орехов – там много разрушений в частном секторе.
По Запорожью враг время от времени наносит ракетные удары.
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