Под завалами жилого дома в Славянске Донецкой области, в который попала ракета оккупантов, обнаружили тела мирных жителей.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области, под завалами обнаружены тела троих погибших - двух мужчин и женщины.

"Также проведена расчистка и разбор около 50 т разрушенных элементов дома. Сейчас работа завершена. К проведению работ привлекалось 38 человек и 8 единиц техники, из них от Главного управления 17 человек личного состава и 3 единицы техники", - сообщили спасатели.

Напомним, в результате атаки российских оккупантов подъезд жилого многоквартирного дома буквально «сложился».

"Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", – сообщал мэр города Вадим Лях, публикуя страшные кадры с места.

Напомним, ВСУ шаг за шагом продвигаются, заговорили о "котеле" для оккупантов вместе с техникой и генералами.

Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии в Херсонской области.