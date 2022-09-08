Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС в Донецкой области, под завалами обнаружены тела троих погибших - двух мужчин и женщины.
"Также проведена расчистка и разбор около 50 т разрушенных элементов дома. Сейчас работа завершена. К проведению работ привлекалось 38 человек и 8 единиц техники, из них от Главного управления 17 человек личного состава и 3 единицы техники", - сообщили спасатели.
Напомним, в результате атаки российских оккупантов подъезд жилого многоквартирного дома буквально «сложился».
"Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", – сообщал мэр города Вадим Лях, публикуя страшные кадры с места.
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Напомним, ВСУ шаг за шагом продвигаются, заговорили о "котеле" для оккупантов вместе с техникой и генералами.
Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии в Херсонской области.