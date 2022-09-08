Как сообщают местные жители, взорвалась электрическая подстанция, в результате чего они остались без света. Также возникли перебои с водоснабжением.
Также в сети появились яркие кадры взрыва. Об отсутствии электроснабжения сообщают не только в самом Белгороде, но и в области.
«Загорелась подстанция на Князя Трубетского. Встал к окну из-за частых синих вспышек в небе. Горело минуту, после чего все успокоилось и было видно, как приехали пожарные», — сообщил один из очевидцев взрыва.
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Кроме того, в пабликах пишут, что на выезд из города начали образовываться пробки.
Напомним, в Славянске Донецкой области после ракетной атаки со стороны российских оккупантов обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Спасатели обнаружили под завалами тела троих мирных жителей.
Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии в Херсонской области.