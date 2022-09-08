В российском Белгороде минувшей ночью прогремел мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города.

Как сообщают местные жители, взорвалась электрическая подстанция, в результате чего они остались без света. Также возникли перебои с водоснабжением.

Также в сети появились яркие кадры взрыва. Об отсутствии электроснабжения сообщают не только в самом Белгороде, но и в области.

«Загорелась подстанция на Князя Трубетского. Встал к окну из-за частых синих вспышек в небе. Горело минуту, после чего все успокоилось и было видно, как приехали пожарные», — сообщил один из очевидцев взрыва.

Кроме того, в пабликах пишут, что на выезд из города начали образовываться пробки.

Напомним, в Славянске Донецкой области после ракетной атаки со стороны российских оккупантов обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Спасатели обнаружили под завалами тела троих мирных жителей.

Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

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