В Херсонской области местные партизаны навели украинскую артиллерию на баржу, по которой оккупанты переправлялись через Днепр.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

«И снова, Центр партизанского движения УДА сообщает об успешной операции ВСУ на Херсонщине… В результате "наведения" партизанами украинской артиллерии на баржу-сухогруз с боевой техникой и личным составом в Голой Пристани на Херсонщине - враг уничтожен. После удачной охоты на орков, согласно информации ЦПР УДА, в морги и больницы поступило 53 – «200», 97 – «300». Продолжение следует…», - сообщил Ярош на своей странице в Facebook, также опубликовав фото затонувшей баржи.

«Какая красота!», «Благодарим вас за мужество и отвагу», «И рыбу подкормили», - комментируют сообщение Яроша пользователи соцсетей.

Добавим, между тем Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям российских захватчиков. Так, согласно официальным данным, за минувшие сутки на украинской земле ликвидировано еще 640 оккупантов. Всего потери армии рф на утро 8 сентября – 52 150 оккупантов

Напомним, на днях ОК «Юг» сообщил, что ВСУ уничтожили баржу с российскими оккупантами и боевой техникой недалеко от Голой Пристани.

Напомним, ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.

Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии в Херсонской области.