Как сообщают «Крым. Реалии», люди вышли к зданию российской полиции, а затем перекрыли центральную улицу Морская, требуя ареста спецназовца и участника пророссийского народного ополчения Крыма Кирилла Гонтаренко, которого собравшиеся подозревают в убийстве.
Известно, что жертвой стал 34-летний местный житель Сергей Сухов. В ходе потасовки мужчина получил более 30 ножевых ранений. По свидетельствам очевидцев, Сухова избивали двое человек, которые затем запихнули его в багажник автомобиля и уехали с места преступления. Позже нападавших задержали, однако, одного из них, Гонтаренко, отпустили.
«Как только у здания Ялтинской полиции собрались недовольные люди, требующие основательного расследования, «командир взвода алупкинской роты спецназа» был снова задержан. Его допрашивают следователи», - сообщают СМИ.
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По данным СМИ, Кирилл Гонтаренко – один из участников т.н. "Крымской весны" 2014 года. Принимал участие в аннексии полуострова в составе т.н. "самообороны Крыма" и даже был недавно награжден, о чем свидетельствует совместное фото с Яниной Павленко, "мэром" Ялты.
СМИ также опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что драка, в результате которой погиб Сухов, началась возле автомобиля с наклеенной на стекле буквой Z - символом поддержки войны против Украины.
Напомним, в Сети появилось фото уничтоженной баржи оккупантов, много "двухсотых".
Также сообщалось, что в российских пабликах нарастает паника из-за контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала о сроках разгрома российской армии в Херсонской области.