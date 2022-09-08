Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

Так, четыре разных источника заявили, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциальной преемницы нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных должностных лиц НАТО.

Подчеркнем, что срок полномочий Столтенберга должен был истек в этом месяце, но лидеры НАТО, взволнованные после российского вторжения в Украину, продлили этот срок до 2023 года.

Кроме Фриланд в качестве сильных и квалифицированных кандидатов на смену Столтенбергу, который должен покинуть пост в сентябре 2023 года, называют трех бывших президентов стран НАТО: Колинду Грабар-Китарович из Хорватии, Керсти Кальюлайд из Эстонии и Далю Грибаускайте из Литвы.

Кристина Александра Фриланд родилась в Канаде. Ее отец, Дональд Фриланд, являлся адвокатом и членом Либеральной партии Канады. Мать, Галина Хомяк, украинка по происхождению, родилась после войны в Германии в лагере для беженцев.

Кроме двух родных языков, английского и украинского, Христя Фриланд владеет также французским, русским и итальянским.

Христя Фриланд отстаивает необходимость наказания России за агрессию и вторжение. В частности – путем изгнания из международного сообщества.

«Я убеждена, что G20 следует изгнать Россию, и это мнение четко выразили все наши ведущие союзники... Во время двух- и многосторонних встреч Канада и многие наши партнеры прямо говорили, что России нет места за столом переговоров с государствами, собравшимися для поддержки глобального процветания и глобальной экономики, основанной на правилах... Нельзя быть одновременно браконьером и егерем", – говорила она в апреле 2022 года.

Также Фриланд сравнила присутствие представителей России в саммите G20 с "участием поджигателя на совещании пожарных"

В поздравлении с Днем Независимости Украины в этом году Фриланд заявила, что Канада убеждена в победе Украины в войне с Россией и без устали будет поддерживать нашу страну на пути к этому.

"Украинцы и украинки, мы очень гордимся вами и верим в вашу победу. Канада будет с вами до конца. Мы знаем, что вы сражаетесь за Украину, ее независимость и суверенитет, но мы также понимаем, что сражаетесь и за демократию во всем мире", – сказала в своем поздравлении вице-премьер-министр Канады.

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