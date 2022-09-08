Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга обратились к Госдуме с предложением обвинить владимира путина в госизмене с последующим отстранением его от должности президента.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил муниципальный депутат Никита Юферев.

«Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!)… Мы считаем важным говорить о происходящем и обращаться к разным аудиториям с разными аргументами, чтобы все это закончилось как можно скорее», - сообщил Юферев на своей странице в Twitter.

Обратились в ГосДуму с предложением отстранить Путина от должности в связи с государственной изменой. Его решение о начале СВО привело к 1) гибели российских военных, 2) проблемам в российской экономике, 3) расширению НАТО (граница с НАТО увеличилась в 2 раза!), (1/3) pic.twitter.com/j4pbxyavBa — Никита Юферев (@NikitaYuferev) September 7, 2022

Также депутат отметил, что в то же время Украина милитаризуется и получила на борьбу с Россией вооружений на 38 млрд долларов.

"Все это последствия решения о начале СВО. Действия Путина несут угрозу безопасности России. Его надо отправить в отставку!", - заявил Юферев.

В комментариях пользователи соцсетей выражают поддержку депутатам и называют их «очень смелыми».

«Вы молодцы, дай вам бог здоровья!», «вы просто героические люди! лучи поддержки!», «Респект!», «Рано или поздно на обломках самовластья напишут ваши имена», «Красавцы, поддержка», «Отличная инициатива. Нужно работать в направлении отставки, отстранения от должности, импичмента и т.д Чем больше политиков и активистов будут это продвигать, тем лучше. И в сми нужно инфополе. Удачи вам!», «А че, так можно было?», - пишут комментаторы.

Впрочем, некоторые высказывают уверенность, что подобные предложения войну не остановят и ничего не изменят.

«Для протестантов уже тюрьма-миллионик построена в сибире...бумажками многоходовочника не возьмешь. Тут "коктейли для молотова" нужны и шины», «Ну наконец то. Теперь все будет чики- пуки. На всякий случай, для надежности обратитесь еще и к Управдому», «А если бы Киев за три дня и все украинцы в концлагерях, отличный президент был бы?», «Посадят вас, правда, а не путятишну», «Протрезвели или осмелели?» - высказывают свое мнение пользователи Twitter.

В свою очередь известный российский политолог Аббас Галлямов отметил, что на Думу нет никакой надежды, но "пусть знают, что в стране есть и депутаты здорового человека".

Напомним, в оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства.

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