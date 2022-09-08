Ряд стран с понедельника, с 19 сентября, закроют въезд для граждан россии.

Как пишет Politeka.net, речь идет об Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!", - заявил министр иностранных дел Эстнии Урмас Рейнсалу, обращаясь к россиянам, во время пресс-конференции 8 сентября.

Въезд россиянам будет запрещен с полуночи 19 сентября.

"С 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", – заявил Рейнсалу.

Исключения из запрета на въезд будут сделаны для водителей фур, дипломатов, а также въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Напомним, ранее стало известно, что Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Праге решили приостановить действие соглашения от 2007 года с россией об упрощенном порядке выдачи виз. Получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам теперь станет сложнее и дороже. Страны Балтии, Польша и Финляндия призывали к ещё большему ужесточению визового режима с рф.

Верховный представитель ЕС по внешней политике заявил, что россияне не могут приезжать в Европу на отдых, пока их соотечественники убивают украинцев:

«Мы видим, как многие россияне путешествуют за развлечениями и за покупками, как будто в Украине не бушует война, - сказал Жозеп Боррель. - Но так больше не может продолжаться - как будто дела идут по-прежнему».

Отмена упрощенного режима означает, что граждане россии будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи станет более длительной.

Напомним, новым генсеком НАТО может стать украинка по происхождению.

Также сообщалось, что Путина хотят обвинить в госизмене и устранить от власти.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированной Ялте вспыхнул бунт после жестокого убийства.