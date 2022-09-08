В Киевской области разыгралась семейная драма – 27-летний мужчина после громкого конфликта схватил маленького сына и скрылся в неизвестном направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, все произошло вечером 7 сентября.

«Муж был под хмельком, и что именно могло произойти с малышом было трудно спрогнозировать», - рассказал Небитов.

На поиски ребенка были задействованы все подразделения полиции Киевской области, а также добровольческие формирования территориальных громад. Обследовано более 250 домов, заброшенные постройки, лесополосы, берега водоемов и поля.

К счастью, поиски завершились счастливым финалом. Утром мальчика и его отца нашли в лесу между селами Яхны и Ивановка.

Сейчас ребенок находится в безопасности.

Напомним, в Одесской области сегодня, 8 сентября, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 27-летний отец, находившийся за рулем легкового авто, и его 2-летний сын.

Также сообщалось, что тела двух мужчин вытащили из колодца в Одесской области.

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