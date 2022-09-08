Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, все произошло вечером 7 сентября.
«Муж был под хмельком, и что именно могло произойти с малышом было трудно спрогнозировать», - рассказал Небитов.
На поиски ребенка были задействованы все подразделения полиции Киевской области, а также добровольческие формирования территориальных громад. Обследовано более 250 домов, заброшенные постройки, лесополосы, берега водоемов и поля.
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К счастью, поиски завершились счастливым финалом. Утром мальчика и его отца нашли в лесу между селами Яхны и Ивановка.
Сейчас ребенок находится в безопасности.
Напомним, в Одесской области сегодня, 8 сентября, произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 27-летний отец, находившийся за рулем легкового авто, и его 2-летний сын.
Также сообщалось, что тела двух мужчин вытащили из колодца в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.