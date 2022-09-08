В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении уволено более 20 населенных пунктов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, ВСУ вклинились в оборону противника на 50 км, продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале отметил, что о многом еще нельзя говорить, потому что контрнаступление на Харьковщине продолжается.

«Спасибо нашим Вооруженным силам, парни и девушки тяжело борются за каждый метр, гордимся вами», - заявил Синегубов.

Между тем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российская федерация боится украинцев, а потому российские спецслужбы нервно активизируют работу не только с гражданами Украины, проживающими в рф, но и с собственными гражданами украинского происхождения.

«В то же время, на оккупированной россией украинской территории ситуация все дальше ухудшается во всех сферах жизнедеятельности населения. На этой неделе на территории Херсонской области противник ввел строгие ограничения на перемещение местных жителей между населенными пунктами, что существенно усложнило значительное количество людей получения продовольствия, лекарств и необходимой срочной медицинской помощи», - сообщила Маляр.

По ее словам, нарушение оккупационных ограничительных требований жестко наказывается – в частности, россияне обстреливают без предупреждения гражданские автомобили, которые приближаются к понтонным переправам.

Кроме того, российские оккупанты используют учебные и детские заведения на временно оккупированных украинских территориях для прикрытия собственных сил и средств от ударов ВСУ. Не исключено, что они могут использовать и детей с теми же целями в качестве живого щита, отметила Маляр.

Напомним, Путина хотят обвинить в госизмене и отстранить от власти.

Также сообщалось, что в Сети показали фото уничтоженной баржи оккупантов - много "двухсотых".

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ шаг за шагом продвигаются, в ОП заговорили о "котле" для оккупантов.