Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о запрете предоставления гражданства Украины российскому журналисту Александру Невзорову набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 8 июня. Ее инициатор – Евгения Шевченко.

"Может ли кто-то назвать хотя бы пять особых заслуг Невзора перед украинским общество? Кроме той, что он против убийств и изнасиловать украинцев? Да, это его позиция и она неотъемлема для любого сознательного гражданина в своей стране. Я подчеркиваю, в СВОЕЙ. То есть, в россии. Пусть дальше будет молодцом и наконец поработает на благо своей россии. Но подобная позиция - не повод разбрасываться нашим гражданством!", - считает автор петиции.

Она подчеркивает, что сейчас Украину защищает большое количество иностранцев, которые "приехали нас спасать по зову своего сердца и у них нет этого гражданства, хотя большинство просило и получило отказ".

Ранее стало известно, что россияне придумали, кого еще притащить на войну против Украины после зэков и бомжей.

Также были названы сроки разгрома русской армии в Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, на сколько может затянуться война в Украине.